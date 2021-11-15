БРЮССЕЛЬ, 15 ноя — ПРАЙМ. Изменения, которые были внесены в понедельник в существующий режим санкций против Белоруссии, расширяют критерии, на основании которых Евросоюз может добавлять фигурантов в санкционные списки за "инструментализацию" миграции, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС. Лукашенко заявил, что не шутил о жестком ответе на новые санкции ЕС

Главы МИД ЕС на заседании в Брюсселе в понедельник утвердили критерии для введения санкций против тех, кто способствует нелегальной миграции из Белоруссии в ЕС.

"Внесены изменения в санкционный режим… которые расширяют критерии для внесения в санкционный список. Теперь ЕС сможет действовать против физлиц и организаций, которые организуют или причастны к деятельности режима Лукашенко, направленные на содействие нелегальному пересечению внешних границ ЕС", — говорится в документе. Ранее сообщалось, что главы МИД стран Евросоюза на заседании в Брюсселе одобрят расширение санкций против Белоруссии на фоне миграционного кризиса на границах этой страны с государствами ЕС.

Как пояснил накануне заседания верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, министры согласуют критерии для ввода санкций против тех, кто, по мнению Брюсселя, может быть причастен к созданию миграционного кризиса на границах.

Кроме того, по словам Борреля, в рамках уже действующего санкционного режима министры ЕС должны будут ввести санкции против 30 представителей Белоруссии, которые, по их мнению, замешаны в этом кризисе. Это уже пятый пакет европейских санкций против Белоруссии, которые ЕС начал вводить осенью прошлого года после президентских выборов в этой стране. При этом окончательного согласования новых имен для включения в список санкций не ожидается, хотя страны ЕС работают над этим вопросом.

В начале прошлой недели многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.

В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

В воскресенье Боррель провел телефонный разговор с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем по ситуации на границе.