МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров из самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Путин дал правительству ряд поручений по развитию транспорта

Соответствующий указ "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Правительству РФ в месячный срок обеспечить в порядке исключения на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании минских соглашений… допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров, происходящих из указанных районах в целях осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров отдельными видами юридических лиц", — говорится в документе.

Кроме того, товары, перемещаемые из России в самопровозглашенные ДНР и ЛНР и обратно, должны быть выведены из российских квот на экспорт и импорт.

"Правительству РФ в месячный срок обеспечить в порядке исключения на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании минских соглашений:… неприменение количественных ограничений экспорта и импорта в отношении товаров, перемещение которых через государственную границу РФ на территорию указанных районов или с таких территорий (за исключением отдельных видов товаров)", — говорится в документе.