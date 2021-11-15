БРЮССЕЛЬ, 15 ноя — ПРАЙМ. Главы МИД Евросоюза согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии, окончательно его оформят в ближайшие дни, сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД Евросоюза в Брюсселе. Песков рассказал о разговоре Путина и Лукашенко по транзиту газа

"Мы согласовали введение нового пакета санкций, он должен быть оформлен окончательно в ближайшие дни", — указал он.

Боррель также пояснил, что с расширением критериев санкционного режима, Евросоюз теперь сможет включать в санкции фигурантов, причастных к доставке мигрантов в Белоруссию и к границам ЕС.

На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.

В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывает около 2 тысяч человек. В понедельник большое число беженцев перешло из лагеря на погранпереход "Брузги" у границы с Польшей.