ВАШИНГТОН, 15 ноя — ПРАЙМ. Администрация США готовит новый пакет санкций в отношении Белоруссии в связи с ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. В ЕС заявили о согласовании пятого пакета санкций по Белоруссии

"Мы также в координации с Евросоюзом, нашими партнерами и союзниками готовим санкции, которые призовут режим (президента) Александра Лукашенко к ответственности за его продолжающиеся посягательства на демократию, права человека и международные нормы", — сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.

Он подчеркнул, что США продолжат тесно координировать действия с европейскими союзниками в вопросе дальнейших шагов в отношении Минска.