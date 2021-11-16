ВАШИНГТОН, 16 ноя — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что испытание Россией противоспутниковых систем поставило под угрозу безопасность космических исследований, так как на орбите остались тысячи обломков от уничтоженной цели. СМИ: Союзники США против принципа неприменения ядерного оружия первыми

В заявлении отмечается, что результатом испытания, нацеленного на российский спутник, стало появление полутора тысяч заметных обломков на орбите.

"Долгоживущий мусор, образовавшийся в результате этого опасного и безответственного испытания, теперь будет угрожать спутникам и другим космическим объектам, которые жизненно важны для безопасности, экономических и научных интересов всех стран на десятилетия вперед", — утверждается в документе.

Кроме того, по мнению госсекретаря, это значительно увеличит риск для космонавтов и космонавтов на Международной космической станции и других видов деятельности человека в космических полетах.

Блинкен обвинил Россию в готовности "своим безрассудным и безответственным поведением поставить под угрозу долгосрочную устойчивость космического пространства, исследование и использование космического пространства всеми странами".