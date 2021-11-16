МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Почти половина россиян хуже работают с приходом холодов, говорится в отчёте Исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру", подготовленном для РИА Новости. Россияне назвали самые простые профессии

"Трудоспособность россиян меняется с наступлением холодного времени года — работоспособность падает, становится сложнее вставать по утрам, ощущается вялость и нехватка энергии. По данным онлайн-опроса, который был проведен "Зарплатой.ру" 10-15 ноября во всех регионах страны (2001 респондент), 43% россиян фиксируют ухудшение работоспособности с приходом холодов", — говорится в отчёте.

Там добавляется, что большинство опрошенных отмечают более быструю утомляемость при минусовых температурах (39%), сонливость (29%), невозможность проснуться утром из-за темноты (15%), апатию из-за долгого отсутствия солнца (11%), обострение депрессии (6%).

Респонденты рассказали, что для борьбы с этими симптомами они начинают пить витамины (35%), увеличивают потребление кофе (33%), активизируют занятия спортом (13%), стараются больше гулять (10%) или отдыхать (9%).

При этом 31% опрошенных признались, что зимой полностью хотели бы работать из дома, 25% россиян предпочли бы, чтобы в холодное время года рабочий день начинался бы позже – в светлое время суток, а 17% респондентов хотели бы иметь возможность отдохнуть в течение рабочего дня.

По данным одного из предыдущих опросов "Зарплаты.ру", 37% россиян мечтают о "тихом часе" в офисе, чтобы во время работы можно было вздремнуть.