ДУБАЙ, 16 ноя — ПРАЙМ. "Рособоронэкспорт" в ходе выставки Dubai Airshow 2021 заключил контракты на авиатехнику на сумму более 1,3 миллиарда долларов, сообщил журналистам во вторник генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Глава Рособоронэкспорта рассказал о поставках российских систем ПВО

"В ходе работы Dubai Airshow 2021 "Рособоронэкспортом" заключены контракты на поставку авиационной техники на сумму свыше 1,3 миллиарда долларов. Это боевые самолеты, вертолетная техника, беспилотники, двигатели", — сказал Чемезов.

Он подчеркнул, что по объективным причинам "назвать страны мы не можем". —0-

ОБРАЩЕНИЯ ОТ ЗАКАЗЧИКОВ

В ходе переговоров компания получила обращения от иностранных заказчиков на поставку авиатехники на сумму более 2,5 миллиарда долларов, сообщил журналистам во вторник генеральный директор компании Александр Михеев. Чемезов: цены на автомобили Lada остаются максимально умеренными

"В ходе встреч и переговоров на Dubai Airshow 2021 "Рособоронэкспортом" получены обращения инозаказчиков на поставку самолетов, вертолетов и БПЛА (беспилотники) на общую сумму свыше 2,5 миллиарда долларов", — сказал Михеев.

По его словам, выставка в Дубае подтвердила, что интерес к российской авиационной технике, прежде всего к боевым самолетам и вертолетам, по-прежнему высок

ПОСТАВКИ АВИАТЕХНИКИ

По словам Михеева, "Рособоронэкспорт" по итогам 2021 года поставит на экспорт 36 самолетов, почти 60 вертолетов, а также беспилотники.

"По линии "Рособоронэкспорта" в течение 2021 года предполагается осуществить поставку 36 самолетов различного назначения и почти 60 вертолетов, а также авиадвигатели и большие БПЛА (беспилотники)", — сказал Михеев.

По его словам, среди поставляемых в 2021 году образцов авиатехники: самолеты МиГ-29М, СУ-30 МКИ, СУ-35, УТС Як-130, вертолеты Ми-17В5, Ми-171Ш, Ми-35М, Ми-35П, различные авиационные двигатели и авиационные средства поражения.

Портфель заказов "Рособоронэкспорта" включает поставку более 180 боевых вертолетов на сумму около 4 миллиардов долларов, сообщил журналистам в ходе авиационной выставки в Дубае во вторник генеральный директор компании Александр Михеев.

Общий объем портфеля заказов "Рособоронэкспорта" сегодня составляет 52 миллиарда долларов.

"На сегодняшний день портфель заказов "Рособоронэкспорта" на поставку вертолетной техники включает в себя более 180 боевых машин на общую сумму около 4 миллиардов долларов, а в целом в портфеле заказов — техника ВВС составляет 42%, ПВО — 31%", — сказал Михеев.

Он отметил, что среди поставляемых в 2021 году за рубеж вертолетов: вертолеты Ми-17В5, Ми-171Ш, Ми-35М, Ми-35П.