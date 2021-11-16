"Рособоронэкспорт" на Dubai Airshow заключил контракты на авиатехнику на сумму более $1,3 миллиарда
ДУБАЙ, 16 ноя — ПРАЙМ. "Рособоронэкспорт" в ходе выставки Dubai Airshow 2021 заключил контракты на авиатехнику на сумму более 1,3 миллиарда долларов, сообщил журналистам во вторник генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"В ходе работы Dubai Airshow 2021 "Рособоронэкспортом" заключены контракты на поставку авиационной техники на сумму свыше 1,3 миллиарда долларов. Это боевые самолеты, вертолетная техника, беспилотники, двигатели", — сказал Чемезов.
Он подчеркнул, что по объективным причинам "назвать страны мы не можем". —0-
ОБРАЩЕНИЯ ОТ ЗАКАЗЧИКОВ
В ходе переговоров компания получила обращения от иностранных заказчиков на поставку авиатехники на сумму более 2,5 миллиарда долларов, сообщил журналистам во вторник генеральный директор компании Александр Михеев.
"В ходе встреч и переговоров на Dubai Airshow 2021 "Рособоронэкспортом" получены обращения инозаказчиков на поставку самолетов, вертолетов и БПЛА (беспилотники) на общую сумму свыше 2,5 миллиарда долларов", — сказал Михеев.
По его словам, выставка в Дубае подтвердила, что интерес к российской авиационной технике, прежде всего к боевым самолетам и вертолетам, по-прежнему высок
ПОСТАВКИ АВИАТЕХНИКИ
По словам Михеева, "Рособоронэкспорт" по итогам 2021 года поставит на экспорт 36 самолетов, почти 60 вертолетов, а также беспилотники.
"По линии "Рособоронэкспорта" в течение 2021 года предполагается осуществить поставку 36 самолетов различного назначения и почти 60 вертолетов, а также авиадвигатели и большие БПЛА (беспилотники)", — сказал Михеев.
По его словам, среди поставляемых в 2021 году образцов авиатехники: самолеты МиГ-29М, СУ-30 МКИ, СУ-35, УТС Як-130, вертолеты Ми-17В5, Ми-171Ш, Ми-35М, Ми-35П, различные авиационные двигатели и авиационные средства поражения.
Портфель заказов "Рособоронэкспорта" включает поставку более 180 боевых вертолетов на сумму около 4 миллиардов долларов, сообщил журналистам в ходе авиационной выставки в Дубае во вторник генеральный директор компании Александр Михеев.
Общий объем портфеля заказов "Рособоронэкспорта" сегодня составляет 52 миллиарда долларов.
"На сегодняшний день портфель заказов "Рособоронэкспорта" на поставку вертолетной техники включает в себя более 180 боевых машин на общую сумму около 4 миллиардов долларов, а в целом в портфеле заказов — техника ВВС составляет 42%, ПВО — 31%", — сказал Михеев.
Он отметил, что среди поставляемых в 2021 году за рубеж вертолетов: вертолеты Ми-17В5, Ми-171Ш, Ми-35М, Ми-35П.
https://1prime.ru/state_regulation/20211116/835226837.html