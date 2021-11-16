МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. С 1 декабря Россия возобновляет авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной. Об этом во вторник сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Также с 1 декабря, сообщили в штабе, Россия декабря снимает ограничения на регулярные и нерегулярные полеты на Кубу, в Мексику, Катар. Согласно сообщению, вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории страны.

"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 1 декабря 2021 года снять ограничения на выполнение регулярных и нерегулярных полетов между Россией и Кубой, Мексикой, Катаром", — говорится в сообщении.

Принято решение с 1 декабря "возобновить на взаимной основе регулярное авиасообщение со следующими государствами":

Бангладеш по маршруту Москва — Дакка с частотой 2 рейса в неделю;



Монголия по маршрутам Москва — Улан-Батор с частотой 3 рейса в неделю, Улан-Удэ — Улан-Батор с частотой 1 рейс в неделю, Иркутск — Улан-Батор и Красноярск — Улан-Батор с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте.

Бразилия по маршруту Москва — Рио-де-Жанейро с частотой 2 рейса в неделю;

Коста-Рика — по маршруту Москва — Сан-Хосе с частотой 2 рейса в неделю;



Аргентина — по маршруту Москва — Буэнос-Айрес с частотой 2 рейса в неделю.

Кроме того, с 12 декабря Россия возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки.

"Также с 12 декабря решено возобновить на взаимной основе пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией — две пары поездов в сутки по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки, с учетом неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований", — говорится в сообщении.

Также с 1 декабря увеличивается число авиарейсов с Киргизией, Вьетнамом, Италией, Казахстаном, Азербайджаном.