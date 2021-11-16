МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Сбор заявок от коммерческих аптек Москвы на участие в пилотном проекте по выдаче льготных лекарств начнется в ближайшее время, сообщила журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о реализации пилотного проекта по обеспечению льготных категорий граждан бесплатными лекарственными препаратами в коммерческих аптеках по электронным рецептам. Пилотный проект планируется реализовать с 15 января по 31 декабря 2022 года.

"В Москве около 700 тысяч человек бесплатно получают назначенные врачами лекарства. Сейчас препараты, которые будут выдаваться в рамках проекта, отпускаются по рецепту в 268 аптечных пунктах столичного депздрава. Мы расширяем возможности для горожан и делаем процесс более простым и удобным. С 15 января москвичи старше 18 лет, которые являются региональными льготниками, смогут получать бесплатные лекарства еще и в коммерческих аптеках. В ближайшее время будет открыт сбор заявок на участие от коммерческих аптек — соответствующее постановление подписал мэр Москвы. Новые аптеки, где будут выдаваться препараты, будут ближе к жителям столицы, а режим их работы — удобнее", — рассказала Ракова.

По ее словам, в новую программу включены самые востребованные лекарства, которые можно получить по бесплатному рецепту. Пациенту гарантируется обеспечение лекарственным препаратом с указанным в рецепте действующим веществом. При желании можно будет доплатить и взять другое торговое наименование, если человек предпочитает, например, лекарства определенного производителя.

Она уточнила, что все коммерческие аптеки-участники проекта будут подключены к системе ЕМИАС и будут принимать электронные льготные рецепты. Для получения бесплатного лекарства понадобится либо QR-код на экране телефона, либо талон инфокиоска поликлиники с QR-кодом рецепта, предъявлять распечатанный рецепт больше не нужно. Для тех пациентов, кто не готов пользоваться рецептом в электронном виде, сохранена возможность получить рецепт на традиционном бумажном бланке.

"Также в рамках проекта горожане смогут оформить в коммерческих аптеках доставку назначенного лекарственного препарата, розничная торговля которым допускается дистанционным способом. Информация об аптеках, в которых будет доступна такая опция, будет размещена на сайте", — добавила заммэра.

Ракова добавила, что список коммерческих аптек, в которых можно будет бесплатно получить лекарства, будет доступен пациентам в электронной медкарте в разделе "Мои рецепты", на портале mos.ru и мобильном приложении "ЕМИАС. Инфо". Если у пациента нет возможности просмотреть свою электронную медкарту в онлайн-режиме, то он может распечатать информацию в инфомате поликлиники.