МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Восстановление российской экономики тесно связано с дефицитом рабочей силы в стране из-за пандемии, пишет агентство Bloomberg.

В прошлом 2020 году миллионы рабочих-мигрантов были вынуждены уехать из России после закрытия границ. И хотя сейчас ограничения на въезд в страну ослаблены, достаточно большое количество мигрантов не хотят возвращаться в страну, так как боятся оказаться в проблемном положении в связи с опасностью новых локдаунов.

При этом по информации Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, численность иностранных рабочих в стране сократилась еще до начала пандемии: с 4,5 миллиона до 3 миллионов человек.

Новая волна пандемии коронавируса только осложняет ситуацию на рынке труда. В России полностью вакцинировано 40% населения, при этом смертность от COVID-19 за все время составила почти полмиллиона человек по данным Росстата.