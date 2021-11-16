МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Фонд обороны, безопасности и развития Tawazun из ОАЭ закрыл сделку по приобретению 50% конструкторского бюро "Вертолетов России" — "ВР-Технологии", сообщил РИА Новости источник близкий к Минпромторгу РФ.

"Сделка по вхождению эмиратского холдинга в капитал проекта была закрыта ранее в этом году", — сообщил источник.

Во вторник министр промышленности и торговли России Денис Мантуров провёл встречу с наследным принцем эмирата Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Шейхом Мухаммедом Бен Заед Аль Нахайян, где в том числе обсуждался вопрос участия эмиратских партнёров в проекте создания легкого вертолета VRT-500, рассказали в пресс-службе Минпромторга.

Правительственная комиссия под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина ранее одобрила сделку о приобретении фондом Tawazun 50% конструкторского бюро "Вертолетов России" — "ВР-Технологии" — для совместного производства вертолетной техники.

Как ранее заявлял Мантуров, объем этой сделки не пересмотрен, все основные финансовые параметры были согласованы в конце 2019 года. "При этом есть составляющая, которая связана как с разработкой, так и с запуском производства, то есть, по сути, совместным владением двух продуктов — VRT 300 (беспилотный вертолет — ред.) и VRT 500 — и при этом есть вторая составляющая, связанная с покупкой по 100 единиц каждого из направлений, то есть и вертолёта, и беспилотника, местной стороной. То есть они планируют сами же для себя закупить", — пояснял министр.

Он отметил, что заказчиками являются эмиратские службы.