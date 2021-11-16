МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Одной из причин решения британско-нидерландской нефтегазовой компании Royal Dutch Shell перенести свою штаб-квартиру из Гааги в Лондон является налог на дивиденды, которые ей приходилось платить в Нидерландах, считает и. о. министра экономики Нидерландов Стеф Блок. Всем "труба". Зачем немцы ставят палки в колеса "Северному потоку-2"

"Налог на дивиденды — серьезная проблема для Shell. В Великобритании, в отличие от Нидерландов, его нет", — цитирует слова Блока Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). Об этом он заявил во вторник в Палате представителей, где возобновились дискуссии об отмене налога на дивиденды.

В то же время, как отмечает Algemeen Dagblad со ссылкой на источники в Гааге, Блок некоторое время назад просил нефтегазовую компанию пока не принимать решения о переезде, поэтому решение Shell стало для кабмина полной неожиданностью.

Перенос штаб-квартиры компании может привести к последствиям для рабочих мест.

По словам Блока, теперь задачей является сделать Нидерланды вновь привлекательными для компаний.

Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах. Совет директоров компании объявил в понедельник о предложении внести изменения в устав компании, чтобы упростить структуру ее акционерного капитала и привести ее в соответствие с другими компаниями. По мнению Shell, этот шаг повысит ее конкурентоспособность, а также ускорит переход к энергетическому бизнесу с нулевым уровнем выбросов углекислого газа в атмосферу.

В соответствии с предложением, компания перейдет от структуры акций A-B к единой линейке акций, изменит свое налоговое резидентство на Великобританию, проведет заседания правления и исполнительного комитета в Великобритании и переведет сюда генерального директора и финансового директора.

Акционеры при этом сохранят существующие юридические права, права собственности и права на распределение капитала, при этом акции компании будут по-прежнему котироваться в Амстердаме, Лондоне и Нью-Йорке.

Совет директоров также предлагает изменить название компании с Royal Dutch Shell на просто Shell. Акционерам компании предстоит проголосовать по всем этим вопросам на общем собрании, которое пройдет 10 декабря в Роттердаме.