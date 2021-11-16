МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство "АвтоВАЗа" о приобретении 40% компании-поставщика компонентов "Объединенные автомобильные технологии" (ОАТ), принадлежащей "Камазу", сообщает ведомство.

Ранее ФАС сообщала, что 29 октября в ведомство поступило ходатайство акционерного общества "АвтоВАЗ" о приобретении 40% голосующих акций ОАТ. В пресс-службе "Камаза" РИА Новости поясняли, что ПАО "Камаз" будет владеть 45% акций, а АО "АвтоВАЗ" — 40% акций ОАТ.

Советы директоров компаний одобрили создание совместного партнерства для развития компетенций OAT в области производства современных автомобильных компонентов.

"Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 33 закона о защите конкуренции, ФАС России приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", — говорится в сообщении ФАС.

В начале ноября в "Камазе" отмечали, что сделку планируется завершить к концу года после получения соответствующих разрешений регулятора.

"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.