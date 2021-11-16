ФАС одобрила приобретение "АвтоВАЗом" 40% компании ОАТ, принадлежащей "Камазу"
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство "АвтоВАЗа" о приобретении 40% компании-поставщика компонентов "Объединенные автомобильные технологии" (ОАТ), принадлежащей "Камазу", сообщает ведомство.
Ранее ФАС сообщала, что 29 октября в ведомство поступило ходатайство акционерного общества "АвтоВАЗ" о приобретении 40% голосующих акций ОАТ. В пресс-службе "Камаза" РИА Новости поясняли, что ПАО "Камаз" будет владеть 45% акций, а АО "АвтоВАЗ" — 40% акций ОАТ.
Советы директоров компаний одобрили создание совместного партнерства для развития компетенций OAT в области производства современных автомобильных компонентов.
"Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 33 закона о защите конкуренции, ФАС России приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", — говорится в сообщении ФАС.
В начале ноября в "Камазе" отмечали, что сделку планируется завершить к концу года после получения соответствующих разрешений регулятора.
"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.
https://1prime.ru/state_regulation/20211116/835235461.html