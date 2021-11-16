МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль банка "Зенит" по МСФО за 9 месяцев 2021 года составила 355,015 миллиона рублей после убытка в 1,803 миллиарда годом ранее, говорится в отчете кредитной организации.

Операционные доходы банка увеличились в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 7,246 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 1,059 миллиарда рублей после убытка в 1,289 миллиарда годом ранее.

Чистая маржа банка выросла на 5,7% и составила 4,563 миллиарда рублей, чистая маржа после создания резерва под обесценение кредитного портфеля увеличилась в 2,4 раза и составила 4,411 миллиарда рублей.

Активы "Зенита" с начала года увеличились на 7,8% и составили 230,165 миллиарда рублей, обязательства выросли на 7,5% и составили 206,244 миллиарда рублей.

"Ключевые финансовые показатели банка "Зенит" продолжают расти. Положительный результат был достигнут в том числе за счет наращивания объемов кредитования во всех сегментах бизнеса. Устойчивые темпы роста демонстрируют и чистые комиссионные доходы. В рамках стратегии развития мы последовательно расширяем цифровые каналы обслуживания для розничных клиентов и представителей малого и среднего бизнеса", — приводит слова председателя правления "Зенита" Александра Тищенко пресс-служба банка.

Банковская группа "Зенит" образована в 2005 году. По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 октября занимал 37-е место в банковской системе РФ. Основным акционером "Зенита" является "Татнефть".