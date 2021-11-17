ВАШИНГТОН, 17 ноя — ПРАЙМ. Министр финансов США Джаннет Йеллен предупредила конгресс, что после 15 декабря могут закончиться деньги на финансирование федерального правительства, и чтобы этого не произошло, призвала как можно скорее повысить потолок государственного долга. Долларовая инфляция на максимуме с ноября 1990 года

Столкнувшись с угрозой первого в истории страны дефолта, американские законодатели в октябре санкционировали дополнительные заимствования на 480 миллиардов долларов, которых должно хватить до следующего месяца, и договорились продолжить работу над компромиссным законопроектом, который бы обеспечивал более продолжительное решение проблемы.

"Хотя я питаю высокую степень уверенности в способности министерства финансировать правительство Соединенных Штатов по 15 декабря,… существуют сценарии, при которых министерство останется без достаточных ресурсов для продолжения финансирования деятельности правительства Соединенных Штатов после этой даты", — предупредила Йеллен.

"Чтобы защитить полное доверие и уважение к Соединенным Штатам, критически важно, чтобы конгресс как можно скорее поднял или приостановил действие долгового лимита", — добавила она в письме на имя спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

Похожие послания Йеллен рассылала законодателям в преддверии октябрьского компромисса.

Проекты увеличения заимствований без труда преодолевают нижнюю палату конгресса, но наталкиваются на сопротивление более сильной республиканской оппозиции в сенате, недовольной растущими финансовыми запросами демократической администрации Джо Байдена.