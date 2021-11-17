МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощении порядка подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте товаров морскими и речными судами. Госдума одобрила повышение НДПИ на руду, уголь и калийные соли

Документ, внесенный правительством, направлен на упрощение с 2023 года порядка документального подтверждения нулевой ставки налога на добавленную стоимость при оказании услуг международной перевозки морскими и речными судами товаров, вывозимых с территории РФ. Для этого проектом исключается требование о наличии отметок таможенных органов на поручении на отгрузку товаров.

Предполагается, что закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2023 года. Это связано с тем, что таможенной и налоговой службам — ФТС и ФНС — необходимо организовать между собой получение этих отметок в электронном виде, пояснял ранее директор департамента налоговой политики Минфина Даниил Волков.

Сейчас экспортеры должны представлять в налоговые органы документы, подтверждающие обоснованность применения нулевой ставки НДС, в том числе копию поручения на отгрузку товаров с отметкой таможни "Погрузка разрешена".

После вступления законопроекта в силу необходимость в проставлении таких отметок на соответствующих бумажных документах отпадет. При этом налоговики, обнаружив несоответствие между имеющимися у них сведениями и сведениями, указанными в поручении на отгрузку товаров при оказании соответствующих услуг, смогут направить запрос таможенникам и получить ответ на него в рамках межведомственного обмена.