МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ / Dow Jones. Что бы вы ни думали о Tesla, вывод средств из автомобильной отрасли сейчас вполне оправдан.

Два года назад десять крупнейших мировых автопроизводителей по рыночной капитализации, находящихся за пределами Китая, в общей сложности стоило около 680 млрд долларов. Теперь они оцениваются более чем в 2 трлн долларов. Эксперт: Россия может продолжить снижать вложения в госдолг США

Tesla подскочила с третьего места на первое и лидирует с огромным разрывом, а в ноябре Honda и Ferrari в этом списке сменили производители электромобилей Rivian и Lucid. Акции Rivian с IPO, состоявшегося в прошлую среду, выросли в цене более чем в два раза.

Такому немыслимому скачку рыночной капитализации практически невозможно дать разумное объяснение, притом что изменения в сложившейся иерархии указывают на то, что он в первую очередь связан с электромобилями.

Потенциал прибыли в зрелой отрасли просто не мог вырасти в три раза. Не исключено, что электромобили в итоге станут прибыльнее машин, работающих на бензине (маржа операционной прибыли Tesla составила 14,6% и свидетельствует о потенциале), но в три раза – это безумие. Гонка суперкомпьютеров: проигравших нет

Все же сейчас труднее ответить на вопрос, который вызывает среди инвесторов более жаркие споры, чем какой-либо другой: какие из компаний самые переоцененные? Tesla, Rivian и Lucid, которым придется расти по экспоненте, чтобы оправдать оценки, не имеющие ничего общего с их текущими продажами? Или такие традиционные гиганты, как Volkswagen и Toyota, которые по-разному пытаются адаптироваться к электромобилям?

Как и простые сравнения рыночной капитализации (а стоимость Tesla сейчас равна стоимости четырех Toyota), общепринятые мультипликаторы оценки указывают на то, что производители электромобилей переоценены.

Акции Tesla к форвардной прибыли торгуются на уровне примерно 127х, притом что у большинства традиционных автопроизводителей этот показатель составляет менее 10х. Rivian и Lucid, только приступившие к коммерческому производству, не могут похвастаться значительными финансовыми показателями, с которыми можно было бы сравнить их рыночную стоимость, превышающую 100 млрд долларов. У них есть лишь бизнес-планы.

Заглядывая в будущее, на что вдохновляют нынешние рекордно низкие реальные ставки по защитным активам, также легко понять, что переоценены традиционные автопроизводители. Такие компании, как General Motors и Ford, объявили о привлекающих внимание инвестициях в электромобили, которые финансируются за счет прибыли от продажи традиционных машин, и инвесторы уже поощрили их смелось. Минфин США предупредил об угрозе дефолта во второй половине декабря

Акции обеих фирм торгуются вблизи десятилетних максимумов. Но они пока ничего не сообщили о трудностях, связанных с постепенным сокращением своего масштабного бизнеса по выпуску двигателей внутреннего сгорания.

По мере того как электромобили отвоевывают рыночную долю, начнутся расчеты, которые прояснят для инвесторов расходы, связанные с этим технологическим переходом в отрасли с сильным профсоюзным движением.

Оценка Tesla будет оправдана только в том случае, если компания к 2030 году достигнет своей цели по производству 20 млн автомобилей в год, причем с крайне высокой маржей.

У Илона Маска слишком дерзкие цели, учитывая проблемы, с которыми сталкивались автопроизводители, когда достигали производственной отметки в 10 млн машин.

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Впрочем, для инновационной компании не ново получать диспропорциональную долю в отраслевой структуре прибыли в течение долгого времени, говорит аналитик Jefferies Филипп Ушуа, у которого по акциям Tesla стоит рекомендация "покупать".

Такая ситуация складывалась у Ford в 1910-х годах, а у Toyota – в 1970-х годах. Обе компании упростили сборку автомобилей, и Tesla тоже хочет это сделать. Toyota умудрилась сохранить свои сильные стороны на традиционном массовом авторынке до наших дней – в виде лидирующей в отрасли маржи.

Страсти кипят в этом споре, который время решит, но не скоро. Но одно кажется очевидным: инвесторы в целом далеки от адекватного дисконтирования необычного уровня неопределенности вокруг того, как будет выглядеть автоотрасль в 2030 году. Когда туман сгущается, разгоняться с азартом – не самая лучшая реакция.

— Автор Stephen Wilmot, stephen.wilmot@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ