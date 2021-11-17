МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Товарооборот между Узбекистаном и Россией, несмотря на пандемию коронавируса, в 2021 году превысит 6 миллиардов долларов, заявил в среду президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

В среду в режиме видеоконференцсвязи проходит Второй российско-узбекский межрегиональный форум.

"Даже в условиях пандемии нам удалось увеличить взаимный товарооборот, который в этом году превысит 6 миллиардов долларов", — заявил Мирзиеев в своем видеообращении к участникам форума.

Президент Узбекистана сообщил, что сегодня в двух странах действует около 3 тысяч совместных предприятий, а объем накопленных российских инвестиций в Узбекистане превышает 10 миллиардов долларов. "

И этот показатель продолжает динамично расти", — отметил Мирзиеев.

Глава Узбекистана отметил успешное проведение за последний год выставок регионов Узбекистана в Санкт-Петербурге, Самаре и Казани, а также остановился на ряде конкретных совместных проектов. В частности, с партнерами из Татарстана создается высокотехнологичный индустриальный парк "Химград" в Ташкентской области.

В Джизакской области с инвесторами из Московской области скоро будет запущен многофункциональный агрологистический центр, компании из Самарской области приступили к совместному строительства крупного тепличного комплекса в Бухаре. С предпринимателями из Ингушетии реализуется проект расширения текстильного кластера в Ферганской долины.

"И таких примеров очень много, в том числе на территории России с участием узбекского бизнеса", — добавил Мирзиеев.

Россия остается одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Узбекистана. РФ по итогам 2020 года заняла второе место среди основных партнеров Узбекистана с долей 15,5% в его общем внешнеторговом обороте, уступая только Китаю (17,7%).

По данным узбекской стороны, товарооборот между двумя странами в 2020 году из-за пандемии коронавируса снизился на 15,4% по сравнению с 2019 годом — до 5,641 миллиарда долларов. В январе-сентябре этого года этот объем уже вырос на 26,2% — до 5,117 миллиарда долларов.