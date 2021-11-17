МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. "Автодор" уточнил маршрут нового участка дороги Казань-Екатеринбург, который пройдет от Дюртюлей в Башкирии до Ачита в Свердловской области и будет построен с нуля, говорится в сообщении госкомпании.

Общая протяженность трассы около 800 километров. Участка Дюртюли-Ачита — 275 километров. Остальную часть автодороги реконструирует Росавтодор. Президент РФ поручил завершить строительство в 2024 году.

"Начало участка располагается на 1231-м км федеральной автомобильной дороги М-7 "Волга" в Дюртюлинском районе Республики Башкортостан. Транспортная развязка №1 на 0 км будет располагаться в конце обхода населенных пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново в рамках реконструкции М-7 "Волга" на участке 1169 км – 1231 км, который будет реализовывать Росавтодор. Конец участка Дюртюли – Ачит "придет" к 187-му км федеральной автомобильной дороги Р-242 Пермь – Екатеринбург в Ачитском районе Свердловской области", — отметили в "Автодоре".

О ходе проекта первый замглавы "Автодора" Сергей Перников доложил главе Минтранса РФ Виталию Савельеву в рамках выставки "Транспорт России". Так, предпроектные работы уже завершены. Сейчас ведется разработка документации по планировке территории, для того чтобы до конца четвертого квартала 2021 года приступить к разработке проектной документации.

По предварительным расчетам, при реализации проекта планируется построить 105 искусственных сооружений и переустроить 84 инженерные коммуникации. Также предполагается строительство 5 транспортных развязок. Самый протяженный мостовой переход будет построен через реку Белую, уточнили в "Автодоре".

Как сообщал РИА Новости глава госкомпании Вячеслав Петушенко на ПМЭФ-2021, Стоимость строительства нового участка трассы составит около 260 миллиардов рублей.