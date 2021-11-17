МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден призвал антимонопольные власти страны проверить нефтегазовые компании на предмет завышения цен на топливо и при необходимости принять меры.

В письме на имя руководителя Федеральной торговой комиссии он заявил о "растущих свидетельствах антипотребительского поведения" участников рынка.

"В сухом остатке цены на бензин на автозаправочных станциях остаются высокими, даже несмотря на то, что затраты нефтяных и газовых компаний снижаются. У Федеральной торговой комиссии есть полномочия изучить, ведет ли незаконное поведение к дополнительным издержкам для американских семей. Я считаю, что вам нужно этим немедленно заняться", — написал Байден.