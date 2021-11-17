МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Рост цен на мясо кур, яйца, гречневую крупу, сахар и подсолнечное масло в России с 9 по 15 ноября замедлился по сравнению с предыдущей неделей, следует из данных Росстата.

Цены на охлажденные и мороженые куры в среднем по стране выросли на 0,21%. За предыдущую неделю, со 2 по 8 ноября, мясо кур подорожало на 0,41%, а с начала года по 15 ноября цена на него выросла на 27,15%. Яйца в среднем по России за отчетный период подорожали на 0,9% (со 2 по 8 ноября — на 0,99%, а с начала года яйца выросли в цене на 7,87%).

Цены на сахар-песок в среднем по России увеличились на 0,52%. Со 2 по 8 ноября цены на сахар выросли на 0,56%, а с начала года по 15 ноября — прибавили 7,81%. Подсолнечное масло стало дороже на 0,08%, тогда как неделей ранее оно выросло в цене на 0,16%. С начала года по 15 ноября подсолнечное масло подорожало на 6,71%. В Росстандарте раскрыли, когда в России исчезнет поддельное топливо

Гречка с 9 по 15 ноября выросла в цене на 1,15%, тогда как за предыдущий период рост составлял 1,28%, а с начала года цены поднялись на 18,27%. Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,89% (за предыдущий период — на 0,4%, рост с начала года — на 8,36%), черный хлеб — на 0,43% (за предыдущий период — на 0,68%, с начала года — на 7,47%), макаронные изделия — на 0,47% (после роста на 0,88%, с начала года цены увеличились на 10,28%).

Вермишель повысилась в цене на 0,73% (за предыдущий период — увеличение на 0,61%, рост с начала года — 10,02%). Цены на белый хлеб выросли на 0,4% (неделей ранее — на 0,6%, рост с начала года — на 7,36%). Цены на рис увеличились на 0,27% (неделей ранее — на 0,58%, с начала года — выросли на 5,37%), на пшено — на 0,46% (за предыдущий период — на 0,33%, с начала года — уменьшились на 2,2%).

Темп прироста цен на помидоры, картофель и капусту в России с 9 по 15 ноября замедлился по сравнению с предыдущей неделей, в свою очередь огурцы подешевели впервые с конца августа, после 10 недель непрерывного роста, следует из данных Росстата.

По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период снизились в среднем на 0,3%. В частности, картофель подорожал на 0,42%, свежая белокочанная капуста — на 0,53%, помидоры — на 0,04%. В свою очередь, огурцы подешевели на 2,09%, репчатый лук — на 0,7%, морковь — на 0,44%, яблоки — на 0,4%.

С начала года к 15 ноября картофель в России подорожал на 52,19%, капуста — на 89,19%, лук — на 16,81%, морковь — на 29,44%, помидоры — на 5,71%. Огурцы с начала года подешевели на 18,28%, яблоки — на 5,82%.

За предыдущий период, со 2 по 8 ноября, картофель вырос в цене на 0,82%, капуста — на 1,08%, огурцы — на 2,76%, помидоры — на 2,52%. Лук тогда подешевел на 1,08%, морковь — на 0,33%, яблоки — на 0,5%. В целом цены на плодоовощную продукцию тогда повысились в среднем на 0,5%.

С 9 по 15 ноября в России выросли цены на стерилизованное молоко (на 0,6%), сливочное масло, сычужные сыры (на 0,5%), полукопченые и варено-копченые колбасы, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, маргарин (на 0,4%), говядину, свинину, вареные колбасы, сосиски, сардельки, пастеризованное молоко, сметану, жирный творог, печенье (на 0,3%).

Обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) подорожали на 0,2%. В свою очередь баранина, овощные консервы для детского питания и водка подешевели на 0,1%.