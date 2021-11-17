МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Инфляция в России на 15 ноября ускорилась до 8,1% после 8,07% неделей ранее, следует из данных в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".

В предыдущем обзоре указывалось, что на 8 ноября инфляция замедлилась до 8,07% в годовом выражении, тогда как до этого она непрерывно ускорялась два месяца подряд.

По данным Росстата, недельная инфляция в России с 9 по 15 ноября ускорилась до 0,18% после 0,09% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 6,81%.

"Продолжилось снижение темпов роста цен на продовольственные товары (0,19% после 0,29% и 0,44% в предыдущие две недели) на фоне возобновившейся дефляции плодоовощной продукции (минус 0,35% после роста на 0,5%), на продукты питания за исключением овощей и фруктов темпы роста цен не изменились", — говорится в документе Минэкономразвития.

В секторе туристических и регулируемых услуг цены снизились на 0,02%. В непродовольственном сегменте цены выросли на 0,31%, в том числе на автомобильный бензин на 0,26%, указали в министерстве.

В середине октября Минэкономразвития повысило оценку инфляции в РФ на 2021 год до 7,4% с 5,8%.