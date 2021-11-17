МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Автомобильные газовые станции в Узбекистане вновь будут работать ограниченное время из-за наступивших холодов, сообщает в среду пресс-служба министерства энергетики страны.

"С 17 ноября на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС) в регионах Узбекистана вводятся временные ограничения в графике подачи газа", — говорится в сообщении минэнерго для СМИ.

По данным пресс-службы, график работы заправок должны утвердить администрации регионов страны.

В минэнерго напомнили, что с 2018 года для предотвращения нарушений технологического режима при эксплуатации магистрального и распределительного газопроводов, "в осенне-зимний период вводятся временные ограничения на работу газовых заправок в определенное время суток, а именно, в вечернее и ночное время".

"Целью данной меры является обеспечение стабильности поставок природного газа населению, больницам, школам, дошкольным учреждениям, а также крупным электростанциям, поставка природного газа которым является гарантией вашего электроснабжения", — отметили в минэнерго. В ведомстве добавили, что ограничительные меры носят временный характер — АГНКС вернутся к обычному режиму работы в случае отступления холодов.

В воскресенье синоптики сообщили, что на этой неделе на всей территории Узбекистана ожидаются резкое похолодание, сильный ветер и пыльные бури.

В Узбекистане около 70% автомобильного транспорта может работать на более дешевом газе, поскольку в стране существует дефицит дизельного топлива и бензина.