МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Правительство внесло в Госдуму законопроект о передаче налоговыми органами Пенсионному фонду РФ в электронной форме сведений о доходах граждан, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Сейчас налоговые органы представляют, в том числе в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, имеющиеся у них сведения о доходах физлиц по запросам уполномоченных органов субъектов РФ. Эти сведения предоставляются в целях, связанных с государственной социальной помощью и мерами социальной защиты (поддержки).

Законопроект предусматривает переход на передачу таких сведений только в электронной форме с использованием системы межведомственного взаимодействия и их передачу налоговиками также по запросам не только уполномоченных органов субъектов РФ, но и ПФР.

Документ разработан с учетом правоприменительной практики, выявившей необходимость уточнения полномочий налоговых органов по передаче соответствующих сведений для определения права граждан на получение мер социальной поддержки.

"Предполагается, что реализация решений, предлагаемых в законопроекте, будет способствовать улучшению социально-экономической обстановки в стране", — указывается в пояснительной записке к нему.