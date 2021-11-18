МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК, создан распоряжением правительства РФ в апреле 2020 года) провел исследование для определения объема незаконного оборота на рынке табачной продукции России — доля нелегального рынка оценивается в 11,5%, говорится в сообщении Центра. Цены на сигареты могут вырасти

"Эта цифра по итогам девяти месяцев 2021 года составила 11,5%. Уровень нелегального оборота практически не растет, несмотря на повышение ставки акциза на табачную продукцию в 2021 году", — отмечается в сообщении.

Центр указывает, что, по оценкам экспертов, увеличение акцизов могло привести к резкому всплеску нелегального оборота. "Сдержать рост позволили эффективные действия правоохранительных и контрольно-надзорных органов, а также работа системы цифровой маркировки и прослеживания табака", — добавляется в релизе. ННЦК также выделяет регионы с наибольшим уровнем нелегального оборота.

Так, в Новгородской области эта доля по итогам исследования оценивается в 45%, в Псковской области — в 44,8%, в Дагестане — 43%, в Ростовской области — 37,5%, в Чечне — 30,8%, в Смоленской области — 30,8%, в Саратовской области — 27,2%. Директор Центра Александр Борисов отметил, что положение регионов в списке в первую очередь свидетельствует о том, насколько эффективно местные власти и правоохранительные структуры ведут работу по пресечению нелегального оборота.

"Бросается в глаза присутствие в списке антилидеров регионов Северного Кавказа, а также субъектов, расположенных недалеко от границ со странами ЕАЭС. При этом мы видим, что процент контрабанды начинает понемногу сокращаться", — добавил Борисов, слова которого приводятся в сообщении. Специалисты ННЦК уверены, что снижение доли нелегального оборота будет продолжаться.

Директор ННЦК рассказал, что в течение трех месяцев во всех 85 субъектах РФ проводились полевые исследования с целью выявления доли потребления населением нелегальных сигарет, было проанализировано 64 тысячи пачек из 840 населенных пунктов.

Центр также указывает, что на первом этапе исследования был проведен сбор пустых пачек во всех субъектах РФ (не только в крупных городах, но и в небольших райцентрах и населенных пунктах в сельской местности). На втором этапе пачки были проанализированы на предмет наличия цифровой маркировки, акцизных марок, наименований для определения легальности нахождения в стране.