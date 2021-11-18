"Роскосмос" обсудил вопросы создания космического аппарата для Пакистана
"Роскосмос" обсудил на выставке Dubai Airshow перспективы создания метеоспутника для Пакистана
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МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Заместитель гендиректора Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входит в "Роскосмос") Харун Карчаев обсудил с представителями пакистанской компании на выставке Dubai Airshow возможность создания метеоспутника, сообщили в "Роскосмосе".
В сообщении госкорпорации отмечается, что делегация НПО Лавочкина провела в Дубае ряд встреч с потенциальными заказчиками. Ключевыми темами переговоров стали перспективы сотрудничества в области предоставления услуг по запуску нано- и микрокосмических аппаратов с помощью разгонного блока "Фрегат", а кроме того, возможность использования малой космической платформы "Карат" в интересах заказчика.
Карчаев провел переговоры с министром цифрового развития, инноваций и авиакосмической промышленности Казахстана Муссином Багдатом, в ходе которых стороны обсудили возможность взаимодействия в разработке космической техники.
При этом с представителями одной из пакистанских компаний были обговорены возможности создания космического аппарата для мониторинга метеорологической обстановки в интересах Пакистана.