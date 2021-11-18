МОСКВА, 18 ноя ПРАЙМ. Регионы Узбекистана и России подписали почти 700 соглашений и контрактов на общую сумму 9 миллиардов долларов, сообщает в четверг пресс-служба узбекистанского министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ). Узбекистан нарастил импорт российского бензина

Накануне в режиме видеоконференцсвязи состоялся Второй российско-узбекский межрегиональный форум. Мероприятие прошло в преддверии визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеев в РФ 19 ноября. В форуме приняли участие более 800 руководителей регионов, ведомств и компаний двух стран.

"По итогам деловых встреч и переговоров, проведенных на полях форума, было подписано около 600 двусторонних соглашений на общую сумму 9 миллиардов долларов", — говорится в сообщении на сайте МИВТ. В частности, были подписаны документы по реализации 141 инвестиционного проекта на сумму 7,4 миллиарда долларов и 455 экспортных контрактов на сумму 1,6 миллиарда долларов.

В пресс-службе уточнили, что инвестиционные проекты будут сопровождаться совместным проектным офисом, созданным между МИВТ и министерством промышленности и торговли РФ. Администрации регионов двух стран также приступят к проработке 75 новых инвестиционных проектов в перспективных отраслях.

"Достигнутые договоренности охватили собой такие направления сотрудничества как металлургия, энергетика, химическая, электротехническая, кожевенно-обувная, текстильная и фармацевтическая промышленность, водное хозяйство, нефтегазовая отрасль и банковско-финансовый сектор", — добавили в пресс-службе.