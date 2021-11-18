МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минэнерго, Минсельхозу и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ представить предложения с целью снижения стоимости электроэнергии для российских фермеров, следует из копии протокола по итогам совещания у заместителя председателя правительства. ЕЭС России спрогнозировала рост производства электроэнергии

Так, вице-премьер поручила обеспечить исполнение одного из поручений, которые были даны президентом РФ Владимиром Путиным в феврале прошлого года, а именно "о механизмах снижения стоимости электроэнергии для сельскохозяйственных потребительских кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств".

В свою очередь Минсельхозу и Минфину совместно с органами управления АПК регионов и отраслевыми союзами поручено проанализировать данные о количестве малых форм хозяйствования, которые занимаются производством или переработкой молочной продукции, в том числе о размере затрат, связанных с введением обязательной маркировки.

По результатам необходимо будет представить предложения о возможности предоставления господдержки на финансирование таких хозяйств. Срок исполнения по данному поручению — до 8 декабря.

Россельхознадзору и Минсельхозу совместно с органами власти регионов необходимо проработать вопросы снижения стоимости ветеринарных услуг в субъектах, установления перечня обязательных ветеринарных услуг и предельных размеров их стоимости. Помимо этого, следует разработать типовой проект организации пунктов убоя сельскохозяйственных животных для применения его при оказании мер господдержки малым хозяйствам.