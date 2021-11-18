МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. В нижнюю палату парламента России внесли законопроект, который предполагает создание автоматического поиска граждан, нуждающихся в социальной помощи, пишет "Коммерсант". Россиян предупредили о возможных проблемах с урожаем картофеля

Предполагается, что поиск должен будет осуществляться через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).

Авторы проекта, который опубликован в базе Госдумы, считают, что с его помощью получится не только выявлять россиян, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, но и в целом следить за тем, как государственный мониторинг сказывается на положении нуждающихся граждан.

Предполагается, что расчет имущественной обеспеченности будет происходить за счет ЕГИССО и сведений от Пенсионного фонда (ПФР), формируемых на основании данных Федеральной налоговой службы (ФНС), МВД и Росреестра.