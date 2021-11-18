По прогнозам экспертов, сбор зерна в России в 2022 году может составить 125 миллионов тонн
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Сбор зерна в России в следующем году может составить 125 миллионов тонн, включая 79 миллиона тонн пшеницы, сообщил на конференции гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) Дмитрий Рылько.
"Пшеница — 79 миллионов тонн условно… 125 миллионов по урожаю всех зерновых, но это крайне и крайне условно", — сказал Рылько, говоря о прогнозе сбора зерна в РФ в будущем году.
Эксперты аналитического центра "Совэкон", давшие первые такие прогнозы месяц назад, ожидают, что валовый сбор пшеницы в РФ может составить 80,7 миллиона тонн благодаря хорошей погоде для сева и произрастания озимой пшеницы.
По словам Рылько, прогноз сбора пшеницы мог бы быть и выше — 81-83 миллиона, но более высоким оценкам мешает ряд неясных моментов.
Во-первых, продолжил он, смущает сокращение посевных площадей в Поволжье, во-вторых, возможна недопоставка удобрений, что гораздо важнее для урожайности: снижение их поставок ИКАР оценивает в 24% по сравнению с прошлым годом, в том числе азотных — в 40%. Кроме того, климатологи "довольно пессимистично" оценивают погоду в европейской части РФ, заключил Рылько.
Россия в прошлом году собрала второй по объему урожай зерна в своей истории: валовый сбор зерновых культур составил 133,465 миллиона тонн, пшеницы — 85,896 миллиона. Рекордный урожай был получен в 2017 году, когда было собрано 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы. Минсельхоз РФ ожидает урожая зерна по итогам текущего года на уровне более 123 миллионов тонн.
https://1prime.ru/state_regulation/20211118/835255989.html