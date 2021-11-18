МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Сбор зерна в России в следующем году может составить 125 миллионов тонн, включая 79 миллиона тонн пшеницы, сообщил на конференции гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) Дмитрий Рылько. Экспортеры предположили сроки введения квоты на вывоз зерна из России

"Пшеница — 79 миллионов тонн условно… 125 миллионов по урожаю всех зерновых, но это крайне и крайне условно", — сказал Рылько, говоря о прогнозе сбора зерна в РФ в будущем году.

Эксперты аналитического центра "Совэкон", давшие первые такие прогнозы месяц назад, ожидают, что валовый сбор пшеницы в РФ может составить 80,7 миллиона тонн благодаря хорошей погоде для сева и произрастания озимой пшеницы.

По словам Рылько, прогноз сбора пшеницы мог бы быть и выше — 81-83 миллиона, но более высоким оценкам мешает ряд неясных моментов.

Во-первых, продолжил он, смущает сокращение посевных площадей в Поволжье, во-вторых, возможна недопоставка удобрений, что гораздо важнее для урожайности: снижение их поставок ИКАР оценивает в 24% по сравнению с прошлым годом, в том числе азотных — в 40%. Кроме того, климатологи "довольно пессимистично" оценивают погоду в европейской части РФ, заключил Рылько.

Россия в прошлом году собрала второй по объему урожай зерна в своей истории: валовый сбор зерновых культур составил 133,465 миллиона тонн, пшеницы — 85,896 миллиона. Рекордный урожай был получен в 2017 году, когда было собрано 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы. Минсельхоз РФ ожидает урожая зерна по итогам текущего года на уровне более 123 миллионов тонн.