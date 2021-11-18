МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Российский зерновой союз (РЗС) прогнозирует валовый сбор зерна в РФ по итогам текущего года в объеме до 118 миллионов тонн, пшеницы — до 76 миллионов тонн, сообщила на конференции "Crop production Russia 2021" директор информационно-аналитического департамента РЗС Елена Тюрина.

Россия в прошлом году собрала второй по объему урожай зерна в своей истории: валовый сбор зерновых культур составил 133,465 миллиона тонн, пшеницы — 85,896 миллиона. Рекордный урожай был получен в 2017 году, когда было собрано 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы.

Минсельхоз ожидает урожая зерна по итогам текущего года на уровне более 123 миллионов тонн и пока не давал прогнозов относительно пшеницы.

"Мы прогнозируем валовой сбор по зерновым культурам меньше, чем официальные оценки Минсельхоза. Почему? Это снижение посевных площадей на 8% — площадей под уборку, это снижение текущей урожайности — порядка 7,5-8% по разным культурам, по пшенице — на 7,7% меньше, чем уровень прошлого года.

Поэтому в весе после доработки наша оценка по зерну — 117-118 миллионов тонн. По пшенице посевные площади также сократились, мы ожидаем 75-76 миллионов тонн в весе после доработки", — сказала Тюрина.

Она добавила, что эти факторы приводят и к ожиданиям сокращения экспортного потенциала.

"В прошлом году экспорт был 49 миллионов тонн, в этом году ожидаем 46,5 миллиона по зерну суммарно, по пшенице ожидаем 35,5-36 миллиона тонн", — сообщила Тюрина.