МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Средневзвешенная доходность инвестирования пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за девять месяцев 2021 года до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду составила 4,1%, пенсионных резервов — 2,4%, говорится в сообщении Банка России.

В годовом выражении средневзвешенная доходность НПФ за девять месяцев по портфелю пенсионных накоплений составила 5,5% годовых, по портфелю пенсионных резервов — 3,2% годовых. Медианная доходность фондов составила 3,2% и 2,7% в годовом исчислении соответственно.

"НПФ в третьем квартале показали максимальную доходность по сравнению с предыдущими кварталами 2021 года (1,6% по пенсионным накоплениям и 1,2% по пенсионным резервам), что было связано с продолжающимся восстановлением рынка облигаций, главного инструмента инвестирования пенсионных средств, в течение рассматриваемого периода. При этом основным драйвером роста портфелей НПФ по-прежнему выступали вложения в акции", — говорится в сообщении.

Все фонды, осуществляющие деятельность по обязательному пенсионному страхованию, и 36 из 39 фондов, осуществляющих деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, продемонстрировали положительную доходность за девять месяцев 2021 года.