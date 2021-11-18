МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Черкизово", одного из крупнейших российских производителей мяса и мясных продуктов, в январе-сентябре 2021 года по МСФО увеличилась на 24% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 15,897 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль Alibaba упала на 33,9%

Выручка выросла на 22% в годовом выражении, достигнув 112,568 миллиарда рублей. Скорректированная чистая прибыль (не включает чистое изменение справедливой стоимости биологических активов и некоторые другие статьи) увеличилась на 1,3%, до 10,474 миллиарда рублей. Скорректированный показатель EBITDA составил 19,493 миллиарда рублей, что на 6,3% меньше показателя января-сентября прошлого года.

Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 17,3% против 22,5% годом ранее. Чистая прибыль группы в третьем квартале снизилась на 45,9%, до 2,45 миллиарда рублей, скорректированная прибыль — на 23,8%, до 5,124 миллиарда, скорректированная EBITDA — на 19,1%, до 8,463 миллиарда. Выручка выросла на 24,5%, до 39,504 миллиарда рублей. Рентабельность по скорректированной EBITDA в третьем квартале — 21,4% против 33% годом ранее.

Чистый долг "Черкизово" на конец сентября составил 73,232 миллиарда рублей, увеличившись на 17,6% в годовом выражении. За девять месяцев текущего года капитальные вложения группы в объекты основных средств и их обслуживание выросли почти вдвое и составили 13,6 миллиарда рублей. Чистый операционный денежный поток увеличился на 23,9% — до 13,817 миллиарда рублей.

"Стремительно увеличивающаяся себестоимость стала причиной снижения прибыли компании в третьем квартале. Значительно подорожали все используемые нами при производстве продукции компоненты — от кормов до упаковочных материалов. Кроме того, растут расходы на оплату труда", — отметил гендиректор "Черкизово" Сергей Михайлов, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, в целом рост себестоимости опережает по темпам рост цен на продукцию группы в условиях постоянно проводимой компанией оптимизации расходов. "Решение правительства ввести экспортные пошлины на зерно, на которое приходится значительная часть нашей себестоимости, помогло снизить темпы роста цен на него на внутреннем рынке", — добавил Михайлов.

Группа "Черкизово" входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в РФ производителем комбикормов. Основным акционером группы является семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева, испанской Grupo Fuertes принадлежит 8% компании, free float составляет порядка 2,4%.