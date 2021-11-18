МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях против 28 граждан, причастных к "преследованию" украинцев в Крыму, среди них есть россияне, следует из указа президента, опубликованного в четверг на его сайте. Киев готов снизить стоимость транзита газа

СНБО Украины 20 августа принял решение о введении санкций против ряда граждан РФ, причастных к "преследованию" украинских граждан в Крыму, а также против ряда СМИ на полуострове и на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится в указе.

К документу прикреплен перечень лиц, против которых введены санкции. В нем указаны 23 гражданина РФ, также есть украинцы и лица без указания гражданства.