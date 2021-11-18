МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Высокие тарифы на контейнерные перевозки могут привести к повышению мировых потребительских цен на 1,5% к 2023 году, говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), опубликованном в четверг.

"Если текущий рост ставок на контейнерные перевозки продолжится, это приведет к значительному росту как цен на импорт, так и потребительских цен. ЮНКТАД прогнозирует, что уровень мировых цен на импорт вырастет в среднем на 11% в результате повышения фрахтовых ставок", — отмечается в докладе "Обзор морского транспорта 2021".

Согласно прогнозу, если ставки на контейнерные перевозки останутся на нынешнем высоком уровне, то к 2023 году мировые потребительские цены будут на 1,5% выше, чем они были бы без резкого повышения тарифов.

ЮНКТАД рекомендует в условиях такого ценового давления отслеживать поведение рынка и обеспечивать прозрачность в вопросе установления ставок, сборов и надбавок.

Как подчеркивается в докладе, пандемия выявила и усугубила проблемы, которые уже существовали в отрасли морского транспорта. В частности, речь идет о нехватке рабочей силы и потребностях в инфраструктуре. ЮНКТАД заявляет, что это вызывает озабоченность в связи с продолжающимся кризисом, связанным со сменой экипажа, блокировками, закрытием границ и отсутствием международных рейсов – в результате сотни тысяч моряков оказываются в море без возможности замены или репатриации.