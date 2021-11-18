КИЕВ, 18 ноя — ПРАЙМ. Представители "Нафтогаза Украины" сообщили, что компания допускает обжалование в немецком суде решения о сертификации оператора "Северного потока-2". "Нафтогаз Украины" назвал "трюком" создание "дочки" Nord Stream 2 AG

"В решении BNetzA (о допуске "Нафтогаза" к сертификации – ред.) прямо говорится, что экономические интересы "Нафтогаза" в будущем могут быть существенно нарушены, а следовательно, признание этого факта немецким регулятором увеличивает шансы компании на подачу в немецкий суд обжалования решения по сертификации оператора "Северного потока 2", если такое будет", — сказано в сообщении.

Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что компания примет участие в процедуре сертификации. По его словам, такое решение принял немецкий регулятор BNetzA. Аналогичное заявление сделал глава "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

По мнению "Нафтогаза", участие в процессе сертификации повышает шансы "воспрепятствовать запуску газопровода".