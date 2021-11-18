МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Россельхознадзор считает необходимым ввести в России маркировку консервированной животноводческой продукции, говорится в сообщении ведомства.

Оно указывает, что вопросы маркировки пищевой продукции обсуждались в среду на встрече руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и председателя совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор национальной системы цифровой маркировки "Честный знак") Михаила Дубина.

"Консервы маркировать необходимо. Россельхознадзор выявляет большой процент фальсификации, например, вместо указанной на маркировке сайры в состав вводится более дешевая сельдь иваси. Икру иностранного производства часто выдают за продукцию российских заводов", — отметил Данкверт.

По его словам, поскольку обязанность производителя указывать происхождение используемого сырья в настоящее время не урегулирована на законодательном уровне, предприниматели, например, закупают сырье в Китае, фасуют — в России, а продают — как продукцию собственного изготовления. В результате вводится в заблуждение потребитель, поэтому маркировка может стать эффективным инструментом в борьбе с подобного рода деятельностью, подчеркнул глава ведомства.

В сообщении говорится, что ЦРПТ поддержал инициативу Россельхознадзора и сообщил о готовности совместно с ведомством внедрять маркировку этой продукции, если такое решение будет принято правительством.

Стороны также обсудили интеграцию информационной системы Россельхознадзора "ВетИС" и системы цифровой маркировки "Честный знак", которая позволит эффективно выявлять недобросовестных производителе. Как отметил председатель совета директоров ЦРПТ, существующих законодательных норм для интеграции систем достаточно, чтобы немедленно приступить к реализации проекта.