МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Комитет Совета Федерации по экономической политике поддержал предложения властей Ингушетии о создании на территории республики четырех экономических кластеров, сообщает пресс-служба Совфеда.

С 17 по 19 ноября в Совете Федерации проходят Дни Ингушетии, в рамках которых, в частности, рассмотрены вопросы экономического развития республики.

"По итогам обсуждения комитет Совета Федерации подготовил предложения для включения в проект постановления "О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Ингушетия". В частности, сенаторы предложили рекомендовать правительству РФ рассмотреть возможность создания на территории Республики Ингушетия алюминиевого промышленного кластера, агропромышленного кластера, туристического кластера и кластера креативной индустрии", — говорится в сообщении.

Кроме того, Минтрансу России предложено рассмотреть возможность включения в подпрограмму "Магистральный железнодорожный транспорт" госпрограммы "Развитие транспортной системы" проекта по восстановлению участка железной дороги "Грозный-Назрань".

"Сенаторы предлагают рассмотреть возможность заключения договора с правительством Ингушетии по подготовке технико-экономического обоснования инвестиционного проекта.. строительства железнодорожного полотна на участке между станциями "Назрань-Слепцовская" и реконструкции железнодорожного вокзального комплекса на станции "Слепцовская", — добавляет пресс-служба.

Ранее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщал, что власти региона планируют создать промышленный кластер на базе алюминиевого производства, сельскохозяйственный кластер, а также туристический кластер на базе всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Армхи".