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Сенаторы первого декабря могут рассмотреть закон о бюджете
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Совет Федерации РФ может рассмотреть закон о бюджете первого декабря, если Госдума примет документ и поддержит инициативы президента. Материал дополняется. ПРАЙМ, 18.11.2021
экономика, новости, бюджет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Совет Федерации РФ может рассмотреть закон о бюджете первого декабря, если Госдума примет документ и поддержит инициативы президента.
Материал дополняется.