МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Склады временного хранения задержанного товара вблизи российско-казахстанской границы переполнены контрафактом: с начала текущего года российские таможенники задержали 55 тысяч тонн товаров, которые незаконно ввозились из Казахстана на территорию РФ, рассказали РИА Новости в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Новак рассказал о планах поставок электроэнергии в Казахстан

"С начала 2021 года мобильные группы ФТС выявили вблизи российско-казахстанской границы более 3 тысяч транспортных средств, перевозивших свыше 55 тысяч тонн товаров с нарушениями законодательства, склады временного хранения переполнены", – сообщили в пресс-службе. Общая ориентировочная стоимость задержанного контрафакта, по оценке ФТС, превысила 2 миллиарда рублей.

Россия и Казахстан являются членами ЕАЭС, поэтому между ними отсутствует таможенный контроль, при этом протяженность общей границы этих стран превышает 7,5 тысяч километров. Это делает данный участок границы очень популярным для ввоза в РФ запрещенных товаров.

"В 2021 году отмечен рост случаев выявления транспортных средств, перевозящих товары с признаками контрафактных", – рассказали в ведомстве. Так, в регионе деятельности только одной Самарской таможни на участках, приближенных к российско-казахстанской границе, в рамках работы мобильных групп за 9 месяцев 2021 года задержано более тысячи единиц товаров с признаками контрафактных — на 19% больше, чем за тот же период прошлого года.

Основной объем правонарушений на данном направлении связан с ввозом контрафактных товаров и немаркированной продукции. Чаще всего речь идет об одежде, обуви, игрушках, парфюмерии, косметике. Также нередко встречаются автозапчасти, алкоголь и табачная продукция.

Примерно в половине случаев на ярлычках незаконно ввезенных товаров значился Китай или Киргизия. Информация о происхождении оставшейся половины отсутствует, рассказали в ФТС.