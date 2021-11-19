МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Предложения президента России Владимира Путина о повышении величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда позволят реально бороться с бедностью, заявил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Комитет Думы одобрил поправки Путина по увеличению прожиточного минимума

На совещании по социальным вопросам в четверг Путин предложил увеличить на 2022 год величину прожиточного минимума и МРОТ на 8,6%, то есть выше инфляции. В результате МРОТ должен вырасти до 13 890 рублей, а прожиточный минимум — до 12 654 рублей.

Бюджетный комитет Госдумы в пятницу поддержал поправки президента РФ к проекту федерального бюджета на 2022-2024 года, обеспечивающие финансами его предложения о повышении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.

"Предложение президента взвешенно, просчитано и дает возможность реально бороться с бедностью, реально поддержать тех, кто в этой поддержке больше всего нуждается", — сказал Макаров журналистам по итогам обсуждения поправок.

Он указал, что внесение президентом РФ поправок в законопроект о бюджете является уникальным явлением. "Обычно это процедуры, которые связываются с выполнением поручений президента правительством, депутатами, другими субъектами законодательной инициативы. Здесь президент РФ внес поправки сам", — отметил Макаров.