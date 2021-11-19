МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Крупнейшие российские производители удобрений планируют продлить добровольную заморозку цен на продукцию до конца мая 2022 года, сообщили журналистам руководители нескольких компаний.

"Сейчас мы обсуждаем вопрос с правительством с продлением этой фиксации до конца мая 2022 года", — сказал журналистам гендиректор "Фосагро" Андрей Гурьев, который также занимает пост президента Российской ассоциации производителей удобрений. Намерение продлить заморозку подтвердил и главный исполнительный директор "Еврохима" Владимир Рашевский.

В октябре Российская ассоциация производителей удобрений заявила, что производители, входящие в объединение, приняли решение продлить период сдерживания цен на свою продукцию до 31 декабря 2021 года. В ассоциацию входят, в том числе, структуры "Фосагро", "Акрона" и "Еврохима". "Уралхим" и "Уралкалий" также приняли решение продлить период заморозки цен на свои удобрения до 31 декабря 2021 года.

ИНВЕСТИЦИИ

Инвестиции в отрасль минеральных удобрений в ближайшие 7 лет составят около 2 триллионов рублей, об этом журналистам сообщил вице-премьер Юрий Борисов по итогам рабочего совещания с представителями отрасли в Череповце.

"Планы у предприятий отрасли весьма амбициозные. В ближайшие 7 лет производители удобрений планируют инвестировать порядка 2 трлн рублей в расширение и модернизацию производств", — сказал он, отметив, что в предыдущие 7 лет компании уже направили на развитие отрасли более 1,3 триллиона рублей.

Сейчас Россия занимает второе место по объемам производства удобрений, первое — у Китая, а третье — у Канады. Производственные мощности к 2026 году вырастут вдвое по сравнению с 2013 годом.

"Столь высокие темпы развития необходимы, чтобы надежно обеспечивать растущие потребности российских аграриев, которые за последние пять лет практически удвоили потребление удобрений и еще вдвое увеличат их приобретение до 2025 года", — добавил Борисов.