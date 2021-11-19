МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Совет Евразийской экономической комиссии одобрил беспошлинный ввоз в РФ до 200 тысяч тонн замороженной говядины в течение 2022 года и до 100 тысяч тонн свинины в течение первого полугодия 2022 года.

Соответствующий документ опубликован в пятницу на правовом портале Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее Минсельхоз предложил установить тарифную льготу на импорт замороженной свинины в размере до 100 тысяч тонн и замороженной говядины — до 200 тысяч тонн. Мера направлена на поддержку перерабатывающей промышленности и стабилизацию цен на мясную продукцию.

Условием применения льготы является целевое назначение — переработка мяса на территории РФ (по аналогии с действующей тарифной квотой на ввоз в РФ белого сахара).