МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Страны Евразийского экономического союза будут обмениваться сведениями бюро кредитных историй, говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии. Совет ЕЭК поддержал беспошлинный ввоз мяса в Россию

"На заседании Евразийского межправительственного совета 19 ноября главы правительств государств Евразийского экономического союза подписали соглашение о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках ЕАЭС", — сообщается в релизе.

Цель документа — облегчить гражданам и коммерческим компаниям союза доступ к кредитным продуктам на всей территории ЕАЭС и предоставить банкам доступный и объективный инструментарий для справедливой оценки кредитного риска потенциальных заемщиков.

"После вступления соглашения в силу граждане и компании стран союза получат возможность на равных условиях обращаться за получением банковских кредитов на территории евразийской "пятерки", что придаст дополнительный импульс развитию трансграничного кредитования", — сказано в сообщении.

Соглашение также даст возможность резидентам государств ЕАЭС получать свой кредитный отчет, находясь в другой стране союза.

Механизм взаимодействия между кредитными бюро и полномочия финансовых регуляторов по регулированию и надзору за трансграничным обменом определены в документе.