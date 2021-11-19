МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Субъекты РФ к 18 ноября довели до сельхозпроизводителей 71,1% средств, предусмотренных федеральным бюджетом на господдержку агропромышленного комплекса, следует из сообщения Минсельхоза России.

"По состоянию на 18 ноября в субъекты Российской Федерации перечислено 134,5 миллиарда рублей. Из указанных средств регионы довели до получателей 95,7 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Лидеры среди субъектов РФ по этому показателю: Магаданская область (99,9%), республика Коми (99%), Ненецкий автономный округ (97,9%), Санкт-Петербург (94,8%), Чукотский автономный округ (94,1%), Сахалинская область (92,9%), Мордовия (90,2%), Псковская область (89,7%), Вологодская область (89,4%), Ямало-Ненецкий автономный округ (88%).