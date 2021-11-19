МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал Тульскую область, ЯНАО и ХМАО лидерами в цифровой трансформации по итогам октября, сообщается на сайте кабмина.

Вице-премьер провел совещание с руководителями цифровой трансформации федеральных органов власти и регионов России в рамках Всероссийского форума в области ИКТ "IT-Диалог" в Санкт-Петербурге.

"По итогам октября у нас есть три региона-лидера по темпам цифровой трансформации – это Тульская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Отмечу, что два субъекта стабильно держатся в лидерах – это Тульская область и ЯНАО. Также в группе отличников Липецкая и Белгородская области, Севастополь, Сахалинская и Ульяновская области, Татарстан и Ненецкий автономный округ", — приводятся в сообщении слова Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что есть и отстающие в этом направлении регионы — Чукотский автономный округ, Тверская область и Кабардино-Балкария. Он также призвал коллег ускориться.

Кроме того, на совещании обсудили цифровизацию контрольно-надзорной деятельности. Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов отметил, что Минцифры ведет активную работу по полному переходу на электронное, безбумажное взаимодействие с бизнесом.

"Необходимо сделать систему прозрачной, создать сквозной учет контрольно-надзорной деятельности на всех ее этапах. Существующее сегодня мобильное приложение "Инспектор" должно использоваться не только для проверок контрольно-надзорных органов, но и для самопроверок бизнеса… В рамках нацпроекта "Цифровая экономика" уже создана и реализуется система типового облачного решения по автоматизации функций по контролю", — сказал Качанов.

Чернышенко при этом отметил, что в будущем такое типовое облачное решение будет переведено на платформу "ГосТех" для получения данных дистанционного контроля. "На сегодняшний день регионы, которые вошли в общий трек по переходу на "ГосТех", уже опережают остальных и выигрывают. Именно на этой платформе получат развитие и будут реализованы передовые облачные решения, которые используются государством", — добавил он.