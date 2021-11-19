МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ / Dow Jones. На рынке сохраняются устойчивые ожидания в отношении того, что для обуздания инфляции Европейскому центральному банку придется в следующем году повысить процентные ставки. На фоне этих настроений президент ЕЦБ Кристин Лагард подчеркнула в пятницу, что реагировать на текущий скачок инфляции ужесточением денежно-кредитной политики "нет смысла".

Ее комментарии в очередной раз разошлись с высказываниями представителей двух других ведущих центральных банков – Федеральной резервной системы США и Банка Англии, где разговоры о повышении процентных ставок вступили в активную фазу. В Великобритании ставки могут быть повышены уже в декабре.

Сторонница мягкой денежно-кредитной политики Лагард выступала на Европейском банковском конгрессе во Франкфурте, рискуя вызвать в свой адрес шквал критики со стороны представителей банковской отрасли, недовольных низкими ставками ЕЦБ.

Между тем в ЕЦБ продолжают рассматривать текущий рост цен как временное явление, и Лагард настаивала на том, что последствия ужесточения политики на данном этапе станут ощутимы лишь через несколько месяцев, как раз тогда, когда инфляция начнет переходить к нормализации, а экономический рост — замедляться.

Во-первых, "ужесточение отразится на экономике лишь после того, как шок уже пройдет", отметила она. Во-вторых, оно не устранит корневых причин инфляции (высоких цен на энергоносители и перебоев с поставками), на которые денежно-кредитная политика не имеет никакого влияния.

Наконец, цель ЕЦБ заключается в том, чтобы вернуть инфляцию в еврозоне к целевому уровню 2%, до которого она не дотягивала на протяжении многих лет, сказала Лагард, подчеркнув необходимость сохранения "терпеливости и настойчивости" в денежно-кредитной политике.

Лагард в очередной раз повторила то, что сама, равно как и другие члены правления ЕЦБ, уже неоднократно говорила в последние недели, а именно, что условия, оправдывающие повышение процентных ставок, в следующем году вряд ли будут выполнены.

При этом она ничего не сказала о судьбе двух других инструментов количественного смягчения ЕЦБ: о чрезвычайной программе покупки активов (PEPP) стоимостью 1 850 млрд евро (2,15 трлн долларов США), срок которой истекает в марте, но теоретически может быть продлен, и действующей с 2015 года обычной программе покупки активов (APP), объем которой сейчас составляет 20 млрд евро в месяц.

В пятницу евро подешевел на 0,7% против доллара США, а с начала года – почти на 8%.

— Автор Pierre Briancon, pierre.briancon@dowjones.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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