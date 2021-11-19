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https://1prime.ru/state_regulation/20211119/835278284.html
Украина готовится к запрету белорусских товаров
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Проект закона об эмбарго на импорт товаров из Белоруссии зарегистрировали в пятницу на официальном сайте Верховной рады Украины. "Проект закона об эмбарго на импорт товаров,... ПРАЙМ, 19.11.2021
экономика, новости, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Проект закона об эмбарго на импорт товаров из Белоруссии зарегистрировали в пятницу на официальном сайте Верховной рады Украины.
"Проект закона об эмбарго на импорт товаров, страной происхождения которых является Республика Беларусь", — говорится в карточке к законопроекту, опубликованной на сайте Рады.
Текст самого документа на сайте парламента отсутствует. Автором инициативы является депутат от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Александр Дануца.