МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Проект закона об эмбарго на импорт товаров из Белоруссии зарегистрировали в пятницу на официальном сайте Верховной рады Украины.

"Проект закона об эмбарго на импорт товаров, страной происхождения которых является Республика Беларусь", — говорится в карточке к законопроекту, опубликованной на сайте Рады.

Текст самого документа на сайте парламента отсутствует. Автором инициативы является депутат от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Александр Дануца.