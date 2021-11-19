МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ / Dow Jones. Управляющий Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер заявил в пятницу, что быстрое восстановление и высокий уровень инфляции могут побудить центральный банк США более агрессивно сворачивать, которое он сейчас обеспечивает для экономики. ФРС придется поднять ставки как минимум до 3-4%

"Экономика проложат расти и прибавлять рабочие места высокими темпами, неуклонно приближаясь к максимальной занятости, которая является целью ФРС", — сказал Уоллер в тексте своего выступления.

"Если экономика будет делать быстрый прогресс в сторону максимальной занятости или данные по инфляции не будут демонстрировать признаков отступления с текущих высоких значений, то Комитет (по операциям на открытом рынке ФРС) может активизировать это сворачивание, что подготовит его к ускорению последующего ужесточения денежно-кредитной политики, если это будет необходимо", — сказал Уоллер.

"По моему мнению, быстрое улучшение ситуации на рынке труда и ухудшение данных по инфляции заставило меня склониться к более активным темпам сворачивания стимулирования и более быстрому отказу от мер смягчения в 2022 году, — сказал он. – Следующие несколько месяцев будут критическими в определении того, как будет проходить процесс сворачивания".

Уоллер ссылается на замедление темпов покупки активов центральным банком. На своем заседании, которое состоялось в начале ноября, ФРС заявила о сокращении ежемесячных покупок казначейских облигаций и обеспеченных ипотекой бумаг, сумма которых составляет 120 млрд долларов, с прицелом завершить покупки к середине следующего года.

Но ФРС также заявила, что она может изменить скорость сворачивания в зависимости от экономической динамики.

Скачок инфляции, который оказался неожиданно устойчивым, означает, что ФРС может завершить программу покупок быстрее, а также рассмотреть вопрос о более раннем повышении ключевой процентной ставки, возможно, уже в следующем году, которая в настоящее время находится около нуля.

На своей пресс-конференции после заседания комитета председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл не сказал, когда, по его мнению, ФРС должна повысить ключевую процентную ставку. Однако он заявил, что комитет еще не начал обсуждение этого вопроса.

Уоллер отметил, что даже когда ставки вырастут, то этот рост будет происходить с нулевых уровней, а это означает, что "денежно-кредитная политика по-прежнему будет обеспечивать беспрецедентную поддержку для экономики".

Уоллер выразил оптимизм в отношении экономики, заявив, что учитывая изменения на рынке труда, в стране, вероятно, не хватало бы всего 2 млн рабочих мест, если бы не разразилась пандемия. Если текущая тенденция роста рабочих мест будет сохраняться, то безработица вскоре может упасть ниже 4%, а это означает, что "рынок труда быстро приближается к максимальной занятости".

Между тем, инфляция растет не только ввиду проблем с цепочками поставок, вызванных пандемией, но и ввиду повышенного спроса, — сказал он.

"Инфляционное давление становится более широкомасштабным, и оно может сохраняться дольше в течение 2022 года, чем я думал раньше", — сказал Уоллер, добавив, что он также обеспокоен растущими инфляционными ожиданиями в обществе. "Я очень озабочен тем, что домохозяйства и рынки больше не ожидают, что мы должны поддерживать целевой уровень инфляции в 2% в течение следующих 3-5 лет", — сказал он.

Скачок инфляции "не нарушил мой оптимизм в отношении того, что сильное восстановление будет продолжаться", но он повысил риски того, что перебои в логистических цепочках могут ограничивать рост рабочих мест и производства, и что инфляция затруднит ФРС задачу проведения денежно-кредитной политики в 2022 году", — добавил он. Высокий уровень инфляции также вредит зарплате многих работников.

Уоллер также сказал, что ФРС следует рассмотреть вопрос о том, чтобы баланс ФРС, составляющий в настоящее время 8,6 трлн долларов, начал сокращаться после того, как процесс сворачивания стимулирования будет завершен. "Очевидно, что сегодня баланс находится на повышенном уровне, и мы можем сократить наши активы", когда для этого придет время, добавил он.

— Автор Michael S. Derby, michael.derby@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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