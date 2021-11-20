МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Сенатор США, глава комитета по международным делам Роберт Менендес выступил с предложением ввести санкции против России в случае "вторжения на Украину", сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Axios, который цитирует внесенный в конгресс текст поправки к оборонному бюджету. МИД Литвы считает, что Германия не снимет санкции с "Белавиа"

Согласно поправке, президент США должен ввести санкции и запретить въезд в страну российским военным, сотрудникам разведки и при этом нарастить военную помощь Киеву.

В то же время в поправке предусматриваются санкции против российских банков, госучреждений, нефтегазового сектора, добывающих компаний, а также первичного и вторичного размещения суверенного долга России.

Кроме того, Менендес предлагает ввести санкции против каких бы то ни было компаний или лиц, если те участвует в планировании строительства газопровода "Северный поток-2". При этом, как считают эксперты Axios, республиканцы в сенате хотят ввести санкции в отношении "Северного потока-2", независимо, произойдет ли вторжение России на Украину или нет.